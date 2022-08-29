Миссия "Артемис-1": США снова нацелились на ЛунуКомментарии
10 лет подготовки, и 98-метровая - самая мощная в истории НАСА - ракета Space Launch System снова нацелилась на Луну. Через 50 лет после миссии "Аполлон", с космодрома на мэсе Канаверал в понедельник должна стартовать миссия "Артемис-1". Если условия окажутся благоприятными, в 8.30 по местному (15.30 по московскому времени) ракета выведет на лунную орбиту капсулу "Орион" с тремя манекенами.
Им предстоит 6-недельный тестовый полёт, чтобы измерить вибрацию, ускорение и радиацию - одну из самых больших опасностей для человека в открытом космосе. Всего в капсуле установлены более тысячи датчиков.
В воскресенье официальные лица НАСА заявили, что ни ракета, ни капсула не получили повреждений во время субботней грозы; наземное оборудование также не пострадало. В субботу были зафиксированы 5 ударов молнии по объектам Космического центра им.Кеннеди НАСА.
Если миссия "Артемис-1" пройдёт успешно, и сотрудники НАСА убедятся в безопасности аппарата для будущих астронавтов, следующими к Луне отправятся первая женщина и первый цветной американец.