10 лет подготовки, и 98-метровая - самая мощная в истории НАСА - ракета Space Launch System снова нацелилась на Луну. Через 50 лет после миссии "Аполлон", с космодрома на мэсе Канаверал в понедельник должна стартовать миссия "Артемис-1". Если условия окажутся благоприятными, в 8.30 по местному (15.30 по московскому времени) ракета выведет на лунную орбиту капсулу "Орион" с тремя манекенами.

Им предстоит 6-недельный тестовый полёт, чтобы измерить вибрацию, ускорение и радиацию - одну из самых больших опасностей для человека в открытом космосе. Всего в капсуле установлены более тысячи датчиков.

Наша команда уже давно и с воодушевлением рассказывает о том, что делает, о том, как они всей душой поддерживают эту программу и нашу способность вернуться на Луну, снова высадив там людей. Я работал со многими коллегамии гораздо моложе меня, я видел их лица, слышал их голоса и то волнение, которое они испытывают каждый день. Они, и все остальные коллеги из многих других программ, проделали отличную работу! Джефф Сполдинг координатор испытаний НАСА

В воскресенье официальные лица НАСА заявили, что ни ракета, ни капсула не получили повреждений во время субботней грозы; наземное оборудование также не пострадало. В субботу были зафиксированы 5 ударов молнии по объектам Космического центра им.Кеннеди НАСА.

Если миссия "Артемис-1" пройдёт успешно, и сотрудники НАСА убедятся в безопасности аппарата для будущих астронавтов, следующими к Луне отправятся первая женщина и первый цветной американец.