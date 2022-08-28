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Италия

Папа Франциск похвалил жителей итальянского города Аквила

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 Euronews
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Папа Франциск
Папа Франциск   -   Авторское право  Riccardo De Luca/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Папа римский Франциск посетил пострадавший от землетрясения в 2009 году итальянский город Аквила. Понтифик побывал в соборе, который все еще восстанавливается, отметив особую значимость реконструкции храмов.На площади Дуомо Франциск встретился с гражданскими и церковными властями и с семьями жертв стихийного бедствия.

Глава римской католической церкви поблагодарил горожан за проявление веры и приверженность делу возрождения Аквилы.

Франциск, папа римский: "Вы продемонстрировали стойкий характер, уходящий корнями в христианские и гражданские традиции, что позволило вам выдержать удар и немедленно начать мужественную и терпеливую работу по восстановлению города".

В результате землетрясения магнитудой 6,3 в Аквиле в ночь на 6 апреля 2009 года погибли более 300 человек, еще 1600 получили ранения. Стихия разрушила тысячи домов. По разным данным, без крова остались от 60-ти до 80 тысяч человек.