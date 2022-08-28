Ford принцессы Дианы продан за рекордную сумму

За 724 500 фунтов стерлингов продан на аукционе в Великобртирании автомобиль Ford Escort, принадлежавший принцессе Диане. Она водила эту машину с 1985 по 1988 год. Обычно эта модель выпускалась в белом цвете, но Диана попросила для себя черный, чтобы быть менее заметной.

Поклонники Дианы во всем мире готовятся к скорбной дате — 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате дорожной аварии.