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Тайвань

Американский сенатор Марша Блэкберн посещает Тайвань

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 Euronews
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Визит на Тайвань сенатора США
Визит на Тайвань сенатора США   -   Авторское право  AFP TV

Сенатор США Марша Блэкберн (республиканка от штата Теннесси) посещает с визитом Тайвань. В МИД острова выразили благодарность за то, что члены Конгресса США еще раз продемонстрировали свою твердую поддержку Тайваню. Стороны обсудили вопросы торгово-экономических связей. В начале августа на Тайване побывала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это вызвало резкую реакцию Пекина, который начал в ответ масштабные военные учения вблизи Тайваня. В середине августа визит на Тайвань совершила делегация во главе с сенатором Эдом Марки.