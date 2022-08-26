Американский сенатор Марша Блэкберн посещает Тайвань

Сенатор США Марша Блэкберн (республиканка от штата Теннесси) посещает с визитом Тайвань. В МИД острова выразили благодарность за то, что члены Конгресса США еще раз продемонстрировали свою твердую поддержку Тайваню. Стороны обсудили вопросы торгово-экономических связей. В начале августа на Тайване побывала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это вызвало резкую реакцию Пекина, который начал в ответ масштабные военные учения вблизи Тайваня. В середине августа визит на Тайвань совершила делегация во главе с сенатором Эдом Марки.