Из-за жары тысячи французов могут лишиться жилья

Французы ещё долго будут чувствовать последствия аномальной жары этого лета, и не только в виде нехватки продуктов из-за низкого урожая; некоторые могут лишиться жилья.

Из-за длительной засухи трескаются стены домов, построенных на глинистом грунте. В первую очередь это касается небольших и старых сельских зданий.

"Вот такая трещина. Если эта стена рухнет, за ней упадёт крыша, и это будет катастрофа".

Французский виноград по жаре созрел на месяц раньше нормы: обычно урожай собирают в середине сентября, теперь же уборку завершили в августе. Правда, обычно ранний виноград качественнее позднего, и болезням лоза из-за жары подвержена меньше. Но чтобы поддержать жизнь растений в засуху, пришлось прикладывать гораздо больше усилий.

"Обычно мы поливаем землю перед посадкой лозы, а после посадки только один или два раза. В этом году нам приходится поливать молодую лозу уже четвёртый раз".

Из-за жары виноград во многих регионах собрали на месяц раньше; но теоретически вину это только на пользу Francois MoriThe Associated Press

На пастбищах из-за жары высохла трава, и скоту попросту нечего есть. Многие фермеры вынуждены держать животных в стойлах и расходовать запасы корма на зиму — а пополнить их своими силами невозможно. Даже те коровы, которых выпускают пастись, предпочитают лежать в тени, а не нагуливать молоко.

"Если коров невозможно кормить, часть придётся продать. А это значит, в следующем году будет меньше молока. А это означает ещё большие проблемы на рынке молочных продуктов со следующего года".

Коровам приходится искать любую оставшуюся зелень Nicholas Garriga/The Associated Press

Представители агросектора предупреждают, что молока в этом году окажется минимум на 20% меньше, Франции грозит дефицит картошки и, например, мёда. В целом урожай этого года — худший более чем за два десятилетия.