Буря сменила жару: жертвы стихии в Западной Европе

Грозы с ураганным ветром на смену жаре: власти Германии привели спасательные службы в полную готовность в южных регионах страны, где ожидаются проливные дожди.В соседней Австрии из-за шквалистого ветра, повалившего деревья, погибли 5 человек. Всего жертвами удара стихии в Западной Европе стали по меньшей мере 13 человек.

На Корсике введён режим стихийного бедствия, после того, как непогода унесла жизни пятерых отдыхающих. Тела погибших находили в море, на пляже и на территории кемпинга. Глава МВД Франции посетил разрушенный ветром палаточный лагерь под названием Dolce Vita недалеко от города Кальви. По словам Жеральда Дарманена, метеослужба не смогла вовремя предупредить об опасности. Министр пообещал провести расследование.

Специалисты Météo France заявили, что невозможно точно спрогнозировать скорость порывов ветра, пока гроза не достигнет береговой линии. Всего на юге острова были эвакуированы около 7 тысяч туристов.

В то время как на юге Италии воздух прогрелся до 43ºC, на севере республики бушует холодный циклон. В регионах Тоскана и Венето погибли двое, около пятидесяти человек получили травмы.

Власти Тосканы сообщили о граде, затронувшем большую часть региона в ночь на пятницу.

В Милане в пятницу закрыты городские парки, власти призывают жителей не оставлять машины вблизи деревьев.