В Германии вспоминают один из крупнейших погромов в современной истории страны – беспорядки в Ростоке августа 1992. Тридцать лет назад агрессивно настроенная толпа атаковала общежитие для мигрантов и сборный пункт просителей убежища в неблагополучном районе, обстановка в котором обострилась к лету. Мусор на улицах и острые проблемы с безопасностью связывали с этим комплексом для размещения иностранцев.

Беспорядки продолжались несколько дней – жители соседних домов и националисты, в том числе из других городов, забрасывали здание камнями, бутылками с зажигательной смесью. В какой-то момент прогромщики ворвались в подъезды. Бывший тогда уполномоченным по делам иностранцев в Ростоке Вольфганг Рихтер находился в здании, он жаловался журналистам, что полиция не реагирует должным образом на его жалобы и не понимает, что происходит.

Общежитие для мигрантов осаждали и штурмовали до нескольких тысяч человек. Они скандировали националистические лозунги и грозили убийством. Полицию обвиняют в том, что она долгое время фактически не вмешивалась в происходящее. А между тем, в здании были заблокированы около 200 жителей, в основном въетнамцев, которые приехали в ГДР по краткосрочным контрактам. Спасаться от разъярённой толпы и начавшегося пожара им пришлось на крыше, — вспоминает бывший житель дома Нгуен До Тинь:

«Я тогда перестал понимать, что происходит. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным во времена ГДР. Я утратил веру в государство и правительство».

Вольфганг Рихтер, в свою очередь, рассказывает, что находившийся в здании немцы и иностранцы не ждали помощи от полиции. Они забаррикадировали подъезды и приготовились к обороне, чтобы погромщики не могли напасть на жильцов.

Беспорядки в Ростоке называют важным сигналом об опасности радикального национализма. Глава МВД Германии, член социал-демократической партии Нэнси Фэзер к 30-летию погромов заявила, что проблема расизма для Германии не осталась в прошлом. Отчасти ответственность возлагают и на муниципальные службы, которые, по словам критиков, игнорировали проблемы района вокруг общежития и не принимали должных мер для улучшения ситуации.