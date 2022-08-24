Погребение жертв военных преступлений в Буче

Офис прокурора Украины расследует свыше 29 тысяч случаев вероятных военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Во время оккупации в Буче тела многих погибших мирных жителей были временно похоронены в братских могилах.

Сегодня настоятель храма Андрея Первозванного Андрей Галавин помогает проводить эксгумацию тел и погребения на местном кладбище.

"419 человек были убиты в результате обстрелов, они умерли в результате насилия, а не преклонного возраста. Было несколько массовых захоронений, самое большое — возле церкви, в нем было 116 человек, в том числе 30 женщин и двое детей, но это далеко не одна братская могила", — рассказывает отец Андрей.

В городе Буча Киевской области после отступления армии РФ были обнаружены свидетельства массовых преступлений против мирного населения.

Международный уголовный суд направил в Украину более 40 экспертов. В установлении фактов принимают участие также специалисты из ряда стран и несколько неправительственных организаций.