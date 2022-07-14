В Гааге договариваются о наказании за военные преступления в Украине

В Гааге договариваются о наказании за военные преступления в УкраинеКомментарии
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Представители около 30 государств обсуждают в Гааге перспективы преследования за военные преступления, совершённые в ходе российского вторжения в Украину. Конференция с участием прокурора Международного уголовного суда организована правительством Нидерландов для координации совместных усилий по наказанию виновных.
Накануне конференции в Гааге более 40 государств поддержали иск Украины в Международный суд ООН с обвинениями в адрес России в осуществлении геноцида. В заявлении страны призывают Москву немедленно прекратить военные действия.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в геноциде, ударах по гражданским объектам и других военных преступлениях.