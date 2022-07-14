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мир

В Гааге договариваются о наказании за военные преступления в Украине

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 Андрей Позняков
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Конференция о привлечении к ответственности за военные преступления в Украине, Гаага 14 июля 2022
Конференция о привлечении к ответственности за военные преступления в Украине, Гаага 14 июля 2022   -   Авторское право  AP Photo

Представители около 30 государств обсуждают в Гааге перспективы преследования за военные преступления, совершённые в ходе российского вторжения в Украину. Конференция с участием прокурора Международного уголовного суда организована правительством Нидерландов для координации совместных усилий по наказанию виновных.

Только добившись справедливости, можно помочь жертвам и их семьям. Это колоссальная задача, не в последнюю очередь потому, что она требует сбора и хранения доказательств в разгар войны. Это требует надежности и стабильности в работе украинского правосудия. И это требует вашей поддержки. Вот почему мы собрались здесь сегодня.
Дидье Рейндерс
еврокомиссар по вопросам юстиции

Накануне конференции в Гааге более 40 государств поддержали иск Украины в Международный суд ООН с обвинениями в адрес России в осуществлении геноцида. В заявлении страны призывают Москву немедленно прекратить военные действия.

Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в геноциде, ударах по гражданским объектам и других военных преступлениях.