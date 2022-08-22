В Харькове появляются бомбоубежища на остановках общественного транспорта

В Харькове, втором по величине городе Украины, местные власти начали устанавливать бомбоубежища на автобусных остановках. Всего планируется соорудить двадцать пять таких защитных объектов. Этот стал первым. Бетонная конструкция рассчитана на размещение до 50 человек. Здесь есть сиденья и экраны на которых видно, что происходит на улице. На остановке можно переждать воздушную тревогу и укрыться об обстрелов.

Вера, харьковчанка: "Это очень удобно, потому что иногда утром выходишь, тут так громко слышно (звуки обстрела). Будем все прятаться. Спасибо большое, что подумали о нас".

Вероника, харьковчанка: "Мы попадали под обстрелы. Это, конечно, ужасно. А так, раз, хотя бы забежал. Говорят, у нас первых поставили (бомбоубежище на остановке)? Ну, хоть в чем-то повезло".

Нина, харьковчанка: "Знаете, когда где-то происходит взрыв, все равно ты прячешься в укрытие. Срабатывает инстинкт, что куда-то надо спрятаться, ты же не упадешь на землю. Вот хотя бы такие остановки есть. Посмотрим, как они будут работать. А так, я довольна".

С начала вторжения России в Украину, Харьков, как и другие украинские города, подергается ракетным ударам. Под обстрел попадают и остановки общественного транспорта.

Эти укрытия, надеются власти, помогут спасти множество жизней.