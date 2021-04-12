Франция сокращает внутренние рейсы ради защиты климата

Национальное собрание Франции поддержало законопроект об ограничении внутреннего авиасообщения ради защиты климата. Предполагается, что будут отменены рейсы, которые можно заменить поездкой на поезде, — так, чтобы путешествие длилось не более 2,5 часов. Это ставит под удар, например, перелёты из Парижа в Лион или в Бордо. Исключение будет сделано только для стыковочных рейсов, — если, конечно, авиакомпании захотят осуществлять внутренние перелёты только ради них.

Министр промышленности Аньес Панье-Рюнаше объясняет необходимость таких мер высоким уровнем выборов в авиации. При этом она заявляет о важности поддержки авиакомпаний, особенно сильно пострадавших из-за пандемии и санитарных ограничений.

По оценкам консалтинговой компании McKinsey, рынок авиаперевозок может вернуться к докризисному уровню не раньше 2024 г. Критики ограничений для внутренних рейсов говорят, что это не лучшее время для нового удара по авиации.

Экоактивисты считают одобренные меры недостаточно жёсткими — они предлагают, в частности, запрещать рейсы, если их можно заменить поездкой на поезде продолжительностью до четырёх часов.