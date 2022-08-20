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Черногория

Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

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 Euronews
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Архив
Архив   -   Авторское право  AFP

Парламент Черногории вынес вотум Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству Дритана Абазовича. Голосование инициировала ДПС - Демократическая партия социалистов во главе с президентом Мило Джукановичем.

Депутаты обвиняли Абазовича в том, что его команда не выполнила обязательств по европейской интеграции Черногории.

Политическая напряженность в стране росла в течение нескольких недель после того, как кабинет министров подписал новое соглашение с Сербской православной церковью, против которого выступали в ДПС.