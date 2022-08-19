"Пилотный легалайз" в Базеле

В швейцарском Базеле с 15 сентября можно будет купить марихуану в аптеке, но не всем. 370 совершеннолетних, уже употреблявших коноплю с "чёрного рынка", могут зарегистрироваться и принять участие в пилотном, исследовательском проекте, цель которого — выяснить, как легальная торговля травой отразится на употребляющих.

Регина Штайнауэр, университет Базеля:

"Первая тема исследования — меняется ли объём потребления, потребляется ли больше, меньше или в том же количестве. И в качестве сопутствующего вопроса мы выясним, меняется ли психическое состояние или физическое здоровье при употреблении каннабиса из аптек".

Кантон Базель первым запускает такую программу, но за ним последуют другие. С 1 августа в Швейцарии разрешено получать каннабис по рецепту врача. Раньше для медицинского использования было необходимо разрешение федеральных органов. А продукция, где ТГК меньше одного процента, абсолютно легальна уже несколько лет.

Но о полной легализации речь не идёт.

Лукас Эдельберг, глава департамента здравоохранения Базеля:

"Не полная легализация, но правила, при которых употребление разрешено в защищённых условиях. Именно это мы и хотим сейчас проверить

По данным опросов, лишь 47% швейцарцев выступает за "полный легалайз": это самый низкий показатель из всех стран Европы.