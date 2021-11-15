Легализует ли Германия марихуану?

Германия может вскоре легализовать марихуану в качестве меры по борьбе с наркозависимостью. До парламентских выборов 26 сентября обещания декриминализовать или даже узаконить употребление этого вещества присутствовали в программах четырех партий из шести. С уходом консерваторов и формированием новой более либеральной правящей коалиции эти обещания могут стать реальностью, считают эксперты.

"Все взволнованы, потому что это действительно может произойти, - сказал президент Немецкой ассоциации конопли Георг Вюрт в интервью Euronews. - Германия может стать третьей страной в мире, полностью легализовавшей коноплю".

Решение будет зависеть от того, удастся ли победившей Социал-демократической партии (СДПГ) создать коалицию с "Зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП) и договориться о деталях новой политики в области регулирования наркотиков.

Все три партии пообещали реформу закона об употреблении конопли в своих предвыборных программах. Речь шла о регулировании продажи и потребления наркотика и прекращении уголовного преследования, но какой именно будет реформа - декриминализующей или легализующей - зависит от текущих переговоров.

По словам Вюрта, полной легализации обычно предшествует декриминализация, которая отменяет уголовное или административное наказание за употребление марихуаны, но Германия может сразу пойти на более радикальные меры. "За последние 20 лет или около того предполагалось, что сначала в стране произойдет декриминализация, а следующим шагом будет легализация. Посмотрим, действительно ли мы сделаем все это сразу", - сказал он.

Неэффективная политика

Митинг за легализацию конопли в Берлине. Britta Pedersen/AP

Конопля является самым популярным запрещенным наркотиком в Германии, его регулярно употребляют четыре миллиона немцев. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), в 2019 году 19,5% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет хотя бы раз пробовали марихуану. В Европе эта цифра составляет более 27%.

С 2017 года в стране разрешено медицинское использование конопли, которое даже покрывает страховка. Использование в рекреационных целях и хранение наркотика незаконно, хотя правоохранительные органы часто закрывают глаза при нахождении менее шести граммов наркотика. Нарушение закона карается штрафом или, в редких случаях, тюремным заключением сроком до пяти лет.

По данным Федерального управления уголовной полиции Германии, в 2020 году на каннабис пришлось 77% зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками. Подавляющее большинство выявленных нарушителей - люди, употребляющие марихуану, а не продавцы или производители. Именно эта статистика и ее интерпретация вызывает серьезные споры в Германии.

Сторонники легализации утверждают, что Германия тратит значительные бюджетные средства на поддержание правопорядка, а большая часть денег, потраченных миллионами потребителей марихуаны все равно идет преступным организациям. "Мы прилагаем невероятные усилия, чтобы этот запрет соблюдался, но толка от этого мало. Потребление только растет, и это обходится нам в миллионы", - сказал Вюрт.

Легализация, скорее всего, приведет к регулируемой продаже каннабиса в специализированных магазинах, что принесет казне значительные налоговые поступления. В 2019 году Канада собрала 186 миллионов канадских долларов (130 миллионов евро) за шесть месяцев после легализации марихуаны.

Легализация - не панацея

Сторонники более жестких мер считают, что либеральная политика в отношении наркотиков может негативно отразиться на обществе. "Уголовное право имеет профилактический эффект, - считает глава Союза немецких полицейских (GdP) Оливер Малхов, - Когда мы объявляем что-то вне закона, это отражает наши ценности. Если люди все равно это делают, это не значит, что мы должны отменить запрет".

По его словам, платить в первую очередь придется молодежи, даже если продажа наркотика будет запрещена лицам до 18 лет. "Дискуссия, по крайней мере, в том виде, в котором она ведется сейчас, тривиализирует [потребление марихуаны]. А декриминализация или легализация снизит серьезность запрета на употребление для молодых людей", - добавил он.

Эксперты согласны с тем, что узаконивание марихуаны - не панацея от проблем, связанных с употреблением наркотика. Немецкая ассоциация конопли призывает использовать средства, которые тратятся на борьбу с продажей и употреблением наркотика на профилактику, образование и консультирование.

"Мы не считаем, что потребление конопли не связано с рисками. У некоторые людей этот наркотик действительно вызывает сложности, и это не изменится с легализацией. Легализация может решить все проблемы, возникшие в результате запрета, но она не решит проблемы, связанные с самим каннабисом", - сказал Вюрт.