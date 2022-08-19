Суд отложил рассмотрение дела о ликвидации "Сохнута" на 19 сентября

Басманный суд Москвы отложил на месяц рассмотрение иска о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут" в России. Минюст настаивает на прекращении деятельности организации на территории страны. "Сохнут" обвиняют в незаконном сборе персональных данных россиян.

Представитель "Сохнута" в ходе заседания ходатайствовал о назначении двухмесячной примирительной процедуры, но Минюст выступил против.

Второе ходатайство с просьбой отложить рассмотрение иска суд удовлетворил. За месяц "Сохнут" планирует сформировать позицию по новым письменным доказательствам и устранить выявленные нарушения.

"Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России", - сказал журналистам адвокат "Сохнута" Андрей Гришаев у здания Басманного суда.

Агентство "Сохнут" оказывает помощь в репатриации в Израиль по всему миру.

По данным организации, с начала вторжения в Украину Россию покинули более 20 тысяч евреев.