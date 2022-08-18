Рост числа брошенных животных в Европе

Каждое лето приюты для животных наполняются домашними питомцами, которых их хозяева оставляют на время отпусков. Но помимо сезонного всплеска организаторы приютов наблюдают в последнее время и общий рост числа брошенных животных. Каждый год во Франции бросают около 100 тысяч животных. В этом году число брошенных собак выросло на 6%.

Орели Итюрбид, заведующая приютом в городке Оржевале к северу от Парижа, объясняет это легкомысленным отношением к домашним животным:

«У нас здесь создается впечатление, что всё больше людей не хотят брать на себя ответственность за животное, которое они заводят. Они не думают над тем, что влечет за собой приобретение животного: финансовые затраты, как минимум только на корм, присмотр, ветеринары стоят очень дорого, поездки в отпуск. Обо всем этом нужно думать».

В Великобритании число брошенных животных тоже растет, а забирают их с приютов всё меньше. Здесь это объясняют тем, что содержание животного теперь обходится на 30% дороже, чем в прошлом году. Еще в прошлом году средний счет за услуги ветеринара в Британии вырос до 848 фунтов стерлингов.

«Особенно на фоне того, что происходит с ценами на газ, электричество, продукты питания, топливо всё очень не просто, — говорит собаковод Дэвид МакОлифф. — Но я всегда говорю, что в конце концов вы делаете, всё что требуется для вашего питомца».

Британские владельцы животных стали экономить даже на похоронах своих любимцев, всё чаще соглашаясь хоронить их в общих могилах.

«Они же члены наших семей. Они так помогают сделать нашу жизнь приятнее. Во время пандемии все семьи проводили больше времени со своими домашними животными. Поэтому, если приходит время с ними навсегда попрощаться, а сделать это достойным образом не получается, люди от этого чувствуют себя еще несчастнее», — уверен управляющий кладбищем для животных Джейсон Уорд.