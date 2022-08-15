Тегеран отрицает причастность к нападению на Салмана Рушди

Иран отрицает свою причастность к нападению на британского писателя Салмана Рушди. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани. Это первая официальная реакция Тегерана на совершенное 12 августа покушение на жизнь Рушди.

75-летний мужчина был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в штате Нью-Йорк.

"В связи с нападением на Салмана Рушди в США, мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников", - отметил Канаани. "Никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя", - сказал дипломат.

Салман Рушди - обладатель многочисленных литературных наград, в том числе Букеровской премии. Более 30 лет писатель живет под угрозой смерти после публикации своего романа "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли его книгу оскорблением религии.

В 1989 году верховный лидер Ирана издал фетву (религиозное предписание) с призывом покарать Рушди смертью за богохульство. Агент писателя рассказал, что сейчас Рушди на пути к выздоровлению, но оно будет долгим.