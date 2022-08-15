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Россия

Защита Бриттни Грайнер обжаловала приговор

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 Euronews
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Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер   -   Авторское право  Evgenia Novozhenina/AP Photo

Защита осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского суда. Об этом сообщили адвокаты спортсменки. 

Четвертого августа суд в Химках приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы за незаконные хранение и перевозку наркотиков без цели сбыта. Был также назначен штраф в размере миллиона рублей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел спортивные достижения баскетболистки и признание вины. Грайнер арестовали 17 февраля за попытку нелегально ввезти в РФ наркотики через аэропорт Шереметьево. На процессе Грайнер сказала, что положила гашишное масло в сумку второпях и без умысла ввозить наркотики контрабандой.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. 

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США.