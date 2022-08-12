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США

Нападение на Салмана Рушди

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 Euronews
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Последствия нападения
Последствия нападения   -   Авторское право  Joshua Goodman/AP

Британский писатель Салман Рушди подвергся нападению в США. Перед лекцией в Нью-Йорке неизвестный набросился на него, вероятно с ножом. Писатель получил ранения в шею и был доставлен на вертолёте в больницу — об этом сообщили в полиции. О состоянии здоровья Рушди пока сведений нет.

Британец кашмирского происхождения известен тем, что несколько десятилетий жил под круглосуточной охраной. Его роман "Сатанинские стихи" многие мусульмане сочли богохульным, и в 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывавшую к убийству Рушди.

В начале 2000-х Лондон получил от Тегерана негласные гарантии безопасности писателя, и охрану по большей части сняли.