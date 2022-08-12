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Южная Корея

Глава концерна Samsung помилован ради спасения экономики страны

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 Euronews
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Президент Samsung Group Ли Чжэ Ён
Президент Samsung Group Ли Чжэ Ён   -   Авторское право  Ahn Young-joon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Президент Южной Кореи помиловал главу концерна Samsung Ли Чжэ Ёна, осужденного за коррупцию в 2017 году. Его обвиняли в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе.

В правительстве считают, что лидер крупнейшей компании страны снова нужен у руля, чтобы восстановить экономику после пандемии.

"Наследный принц Samsung", как его прозвали в прессе, был освобожден из тюрьмы еще в прошлом августе, но для полноценного возвращения к работе ему требовалось президентское помилование.