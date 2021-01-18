Фактический глава Samsung приговорен к 2,5 годам тюрьмы за коррупцию

Фактический глава компании Samsung Ли Чжэ Ён приговорен к 2,5 годам тюрьмы по делу о коррупции, в котором также замешана бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Он был признан виновным в подкупе властей для укрепления своих позиций в конгломерате. Вскоре после вынесения приговора акции Samsung упали на 4%.

Прокуратура обвиняла Ли Чжэ Ёна в том, что он дал взятку в размере восьми миллионов долларов близкой подруге экс-президента в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний Samsung.

"Речь идет о злоупотреблении властью бывшим президентом, были нарушены свобода и имущественные права компании. Учитывая это, мы считаем, что решение суда достойно сожаления", — заявил адвокат Ли Инча.

В 2017 году экс-главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент за взяточничество и злоупотребление властью. Позже она и ее подруга получили 24 года и 20 лет лишения свободы. Ли Чжи Ён также был арестован и приговорен к пяти годам заключения, но позже суд заменил тюремный срок на условный. В августе 2019 года Верховный суд вернул дело для повторного рассмотрения.