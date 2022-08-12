Европейские пожарные идут на помощь французским

Леса департамента Жиронды на юго-западе Франции горят уже несколько недель. В огне находятся свыше 7400 гектаров леса. 10 тысяч человек были эвакуированы. Пожарным удалось взять огонь под контроль в некоторых местах, но он может вновь разгореться из-за чрезвычайно жаркой погоды. Горят в основном хвойные леса, растущие на богатых торфом почвах.

На помощь французским пожарным прибывают их коллеги из других стран Европейского союза. Еврокомиссия организовала переброску во Францию нескольких самолетов, предназначенных для тушения пожаров.

«У нас здесь 1100 пожарных, к которым добавляются европейские силы: 361 пожарный и 101 пожарная машина. Они на подходе, а некоторые уже приехали, как наши немецкие и румынские друзья. А в течении дня приедут наши друзья из Австрии и Польши».

На помощь, которую пожарные из европейских стран, оказывают при тушении французских пожаров отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она поблагодарила в Твиттере «тысячи героических пожарных».

Акты европейской солидарности могут оказаться востребованы и в других странах ЕС, где также чрезвычайно высока угроза лесных пожаров.

В настоящее время масштабные пожары полыхают кроме Франции в Греции и Испании. В Португалии огонь причинил серьезный ущерб лесам долины реки Зезери.