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Украина

ООН рассчитывает на интенсификацию вывоза грузов из украинских портов

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 Euronews
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Сухогруз Ocean Lion в одесском порту, 9 августа 2022 г.
Сухогруз Ocean Lion в одесском порту, 9 августа 2022 г.   -   Авторское право  Michael Shtekel/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле заявил, что ожидает интенсификации перевозок из украинских портов в ближайшее время. По словам Фредерика Кенни, задача перевезти за месяц от 2 до 5 млн тонн зерна «выполнима». Кроме ООН в координационный центр еще входят представители России, Турции и Украины.

«Мы к настоящему времени разрешили выйти из украинских портов 12 судам с более чем 370 тысячами тонн зерна и другого продовольствия на борту. Эти суда застряли после начала войны в трех портах, о которых идет речь в соглашении. Наш приоритет – освободить место в этих портах, чтобы пустые суда могли заходить и забирать новый груз. Мы также санкционировали заход четырех судов в украинские порты для погрузки».

Суда, направляющиеся в украинские порты за зерном досматривается сотрудниками координационного центра на предмет контрабанды оружия в Украину. Фредерик Кенни также подчеркнул, что стамбульская зерновая сделка носит коммерческий, а не гуманитарный характер и направление перевозки грузов будет определять рынок.

Представитель МИД России Иван Нечаев в свою очередь заявил, что «пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты».