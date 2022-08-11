ООН рассчитывает на интенсификацию вывоза грузов из украинских портов

Представитель ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле заявил, что ожидает интенсификации перевозок из украинских портов в ближайшее время. По словам Фредерика Кенни, задача перевезти за месяц от 2 до 5 млн тонн зерна «выполнима». Кроме ООН в координационный центр еще входят представители России, Турции и Украины.

«Мы к настоящему времени разрешили выйти из украинских портов 12 судам с более чем 370 тысячами тонн зерна и другого продовольствия на борту. Эти суда застряли после начала войны в трех портах, о которых идет речь в соглашении. Наш приоритет – освободить место в этих портах, чтобы пустые суда могли заходить и забирать новый груз. Мы также санкционировали заход четырех судов в украинские порты для погрузки».

Суда, направляющиеся в украинские порты за зерном досматривается сотрудниками координационного центра на предмет контрабанды оружия в Украину. Фредерик Кенни также подчеркнул, что стамбульская зерновая сделка носит коммерческий, а не гуманитарный характер и направление перевозки грузов будет определять рынок.

Представитель МИД России Иван Нечаев в свою очередь заявил, что «пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты».