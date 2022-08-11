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Россия

Российскую журналистку Овсянникову отправили под домашний арест

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 Euronews
Марина Овсянникова в суде.
Марина Овсянникова в суде.   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP

Следствие просит отправить бывшую журналистку Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. 

"Видимо власти еще не дошли до той степени расчеловечивания, чтобы бросить мать двоих детей в тюрьму из-за одиночного пикета. Это не может не радовать", - написал Захватов в своем телеграм-канале.

Ранее у журналистки прошли обыски, затем московский суд задержал ее по обвинению в "дискредитации российской армии". 

В середине марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир "Первого канала" с антивоенным плакатом. Проработав несколько месяцев за границей в немецкой газете Die Welt она вернулась в Россию в начале июля, чтобы разрешить спор об опеке над детьми.

После возвращения ее уже дважды штрафовали за "дискредитацию российской армии", в том числе на основании постов с критикой вторжения в Украину, опубликованных в социальных сетях.