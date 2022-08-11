Бейрут: напавший на отделение банка вкладчик освободил заложников

В четверг утром Бассам аш-Шейх Хусейн ворвался в отделение Федерального банка Ливана. Он потребовал выдать ему находившееся на его счету деньги - более 200 тысяч долларов, необходимые, по его словам, на лечение отца.

Банк отказал, поскольку вклады были заморожены из-за финансового коллапса в стране. Разгневанный вкладчик стал угрожать поджечь помещение и всех убить.

У банковского офиса, который блокировали силы безопасности, собрались десятки граждан. Этот человек, по некоторым данным из ассоциации вкладчиков, кричал в микрофон: "Мы просим наши сбережения уже два года! Мы не бандиты! Нам нужны наши деньги. Мы всю жизнь работали".

Переговоры со злоумышленником длились несколько часов. Вечером Бассам аш-Шейх Хусейн освободил заложников в обмен 30 000 долларов.

Мужчина вышел из банка под конвоем полиции. Толпа приветствовала его криками: "Бассам, ты герой". Банковская система страны рухнула в конце 2019 года. С тех пор ливанская валюта потеряла более 90 % своей стоимости. Тысячи долларовых счетов фактически заблокированы.