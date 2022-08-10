Белуху вытащили из пресных вод Сены и отправляют в Атлантику

Операция по спасению белухи: в ночь на среду 800-килограммового полярного кита с помощью сети и крана вытащили из пресных вод Сены. Животным занимается десяток ветеринаров. Ему уже вкололи витамины, сделали УЗИ и анализ крови.

Кит провел в реке к северу от Парижа неделю: спасатели предлагали ему селедку и форель, но изможденное животное отказывалось от еды и не могло уплыть обратно в океан. Теперь белуху отправят в Нормандию, откуда после трех дней в бассейне с соленой водой выпустят в Атлантику.