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мир

Белуху вытащили из пресных вод Сены и отправляют в Атлантику

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 Euronews
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Белуха провела в пресных водах Сены неделю
Белуха провела в пресных водах Сены неделю   -   Авторское право  Sea Shepherd via AP

Операция по спасению белухи: в ночь на среду 800-килограммового полярного кита с помощью сети и крана вытащили из пресных вод Сены. Животным занимается десяток ветеринаров. Ему уже вкололи витамины, сделали УЗИ и анализ крови.

Кит провел в реке к северу от Парижа неделю: спасатели предлагали ему селедку и форель, но изможденное животное отказывалось от еды и не могло уплыть обратно в океан. Теперь белуху отправят в Нормандию, откуда после трех дней в бассейне с соленой водой выпустят в Атлантику.