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Франция

Белуху в реке Сене накормить не удаётся

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 Кнарик Хачатрян
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Белуха, попавшая в реку Сену
Белуха, попавшая в реку Сену   -   Авторское право  JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP or licensors

Французские защитники природы безуспешно пытаются накормить кита-белуху, который отклонился от привычной среды обитания в Арктике и оказался на прошлой неделе в реке Сене между Парижем и Руанам, в 10 километров от моря. 

Морское млекопитающее измождено и если не найдёт выход из реки, то может умереть от голода и от слишком тёплой для него воды. Тем не менее, несмотря на слабость, белуха мало времени проводит на поверхности воды, что свидетельствует о хорошей ёмкости лёгких . 

Похожий случай произошел несколько месяцев назад, когда, попав в Сену, умерла косатка, хотя позже специалисты установили, что она уже была серьёзно больна.