Белуху в реке Сене накормить не удаётся

Французские защитники природы безуспешно пытаются накормить кита-белуху, который отклонился от привычной среды обитания в Арктике и оказался на прошлой неделе в реке Сене между Парижем и Руанам, в 10 километров от моря.

Морское млекопитающее измождено и если не найдёт выход из реки, то может умереть от голода и от слишком тёплой для него воды. Тем не менее, несмотря на слабость, белуха мало времени проводит на поверхности воды, что свидетельствует о хорошей ёмкости лёгких .

Похожий случай произошел несколько месяцев назад, когда, попав в Сену, умерла косатка, хотя позже специалисты установили, что она уже была серьёзно больна.