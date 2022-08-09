Серена Уильямс завершает карьеру

Сорокалетняя американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что готова завершить профессиональную карьеру в ближайшее время. По словам спортсменки, она окончательно уйдет из спорта после Открытого чемпионата США. Турнир пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Отвечая на вопрос, что поддерживает ее мотивацию на закате карьеры, Уильямс сказала:

"Я не знаю. Наверное, это просто свет в конце туннеля. На что это похоже? Я не знаю. Я приближаюсь к свету, так что... Так было в последнее время. Для меня это все. Я не могу дождаться, когда доберусь до этого света".

Серена Уильямс - 23-кратная победительница турниров Большого шлема. На ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации. Также у младшей Уильямс три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном.