Российские потери в войне с Украиной: оценки из разных источников

Потери россиян за пять месяцев войны против Украины во много раз превышают американские потери за восемь лет войны в Ираке. По данным британского министерства обороны, на сегодняшний день в Украине погибли 25 тысяч российских солдат. Американское ЦРУ более консервативно в оценках: разведка говорит о 15 тысяч человек погибшими. В то же время, Пентагон недавно опубликовал цифры жертв войны, оценивая российские потери от 70 до 80 тысяч, включая убитых и раненых.

Российское Министерство обороны избегает публикации данных о потерях в ходе "военной операции", как в России рекомендуется называть агрессию в отношении Украины. Назывались цифры в пределах 10 тысяч погибших российских военнослужащих. В то же время Минобороны предпочитает рапортовать об уничтожении групп украинских военных, ведущих сопротивления российскому вторжению.

Украинская сторона оценивает российские потери на начало августа примерно в 42 тысячи убитыми.

При любых сценариях потери за пять с половиной месяцев во много раз превышают американские потери за восемь лет войны в Ираке, которые составили около 4500 человек.

Есть множество свидетельств того, что Кремлю не хватает солдат регулярной армии, отмечают в Немецком совете по международным отношениям (НСМО). Так, с самого начала вторжения в Украину Россия использует контингент Росгвардии, обученный для внутренних операций. В операциях в Украине нередко были задействованы наемникив частного элитного подразделения ЧВК Вагнера.

По оценке специалистов НСМО, многое указывает на то, что Россия в настоящее время пытается обеспечить пополнение войск. Среди предпринятых шагов - зарплаты по 3 тысяч долларов, формирование добровольческих батальонов, повышение верхнего возрастного ценза для контрактников, насильная вербовка на оккупированных территориях востока Украины и в Чеченской Республике, а также в местах лишения свободы.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Россия может использовать подразделения, состоящие из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Как отмечается, недавно мобилизованные российские батальоны жестче к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, которые прошли формальную военную подготовку. По данным "Медиазоны", основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин лично вербует наемников в российских тюрьмах. Об этом же писал основатель правозащитного сайта Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Российские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, которые, например, состоят из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Такое развертывание может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций и усилить украинскую поддержку движений сопротивления российской оккупации", - отмечают в американском Институте изучения войны.