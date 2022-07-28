Текстовая трансляция Euronews | Украина сообщает о ракетных ударах под Киевом

Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба. По его информации, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Украинские власти утверждают, что с 5 часов утра по местному времени с территории Беларуси было также выпущено более 20 ракет по Черниговской области. Оперативное командование Украины "Север" сообщает, что девять ракет упали в лесу недалеко от Гончаровской общины. Информации о жертвах пока нет.

Россия усилила обстрел городов и сел на востоке Украины и активизировала авиаудары на юге.

Украинские войска с помощью поставленных американцами высокоточных ракетных установок вывели из строя Антоновский мост через реку Днепр, используемый Россией для снабжения своих войск в оккупированной Херсонской области на юге Украины, сообщили в Киеве.

Украина также заявила, что уничтожила склад боеприпасов, артиллерийские орудия и другую военную технику в этом регионе, убив 51 военнослужащего российской армии. Россия не подтвердила эту информацию.

Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором приветствуется достигнутая на прошлой неделе сделка по доставке зерна и удобрений из Украины и России миллионам голодающих по всему миру, заявил в среду посол Норвегии в ООН.

В заявлении также должна была содержаться благодарность Генеральному секретарю Антониу Гутерришу и правительству Турции за их ключевую роль в заключении соглашения.

"Норвегия и Мексика несколько дней работали над тем, чтобы объединить Совет в одном послании, приветствуя важную сделку по возобновлению экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море -, - сказала посол Норвегии Мона Юул в интервью The Associated Press. - Мы сожалеем, что это оказалось невозможным".

Россия и Украина подписали в пятницу отдельные соглашения с Турцией и ООН по экспорту 22 миллионов тонн зерна и других сельскохозяйственных товаров, которые застряли в портах Черного моря из-за вторжения России. Сделка также направлена на обеспечение неограниченного доступа российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Через день после подписания соглашения Россия нанесла авиаудар по Одессе, одному из трех портов, указанных в соглашении для экспорта зерна, несмотря на то, что Киев и Москва договорились не нападать на суда и портовые сооружения, участвующие в инициативе.