Текстовая трансляция Euronews | Украина сообщает о ракетных ударах под Киевом

Текстовая трансляция Euronews | Украина сообщает о ракетных ударах под КиевомКомментарии
Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба. По его информации, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.
Украинские власти утверждают, что с 5 часов утра по местному времени с территории Беларуси было также выпущено более 20 ракет по Черниговской области. Оперативное командование Украины "Север" сообщает, что девять ракет упали в лесу недалеко от Гончаровской общины. Информации о жертвах пока нет.
Россия усилила обстрел городов и сел на востоке Украины и активизировала авиаудары на юге.
Украинские войска с помощью поставленных американцами высокоточных ракетных установок вывели из строя Антоновский мост через реку Днепр, используемый Россией для снабжения своих войск в оккупированной Херсонской области на юге Украины, сообщили в Киеве.
Украина также заявила, что уничтожила склад боеприпасов, артиллерийские орудия и другую военную технику в этом регионе, убив 51 военнослужащего российской армии. Россия не подтвердила эту информацию.
Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором приветствуется достигнутая на прошлой неделе сделка по доставке зерна и удобрений из Украины и России миллионам голодающих по всему миру, заявил в среду посол Норвегии в ООН.
В заявлении также должна была содержаться благодарность Генеральному секретарю Антониу Гутерришу и правительству Турции за их ключевую роль в заключении соглашения.
"Норвегия и Мексика несколько дней работали над тем, чтобы объединить Совет в одном послании, приветствуя важную сделку по возобновлению экспорта зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море -, - сказала посол Норвегии Мона Юул в интервью The Associated Press. - Мы сожалеем, что это оказалось невозможным".
Россия и Украина подписали в пятницу отдельные соглашения с Турцией и ООН по экспорту 22 миллионов тонн зерна и других сельскохозяйственных товаров, которые застряли в портах Черного моря из-за вторжения России. Сделка также направлена на обеспечение неограниченного доступа российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
Через день после подписания соглашения Россия нанесла авиаудар по Одессе, одному из трех портов, указанных в соглашении для экспорта зерна, несмотря на то, что Киев и Москва договорились не нападать на суда и портовые сооружения, участвующие в инициативе.
Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам, пишет ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабмина республики.
Ранее сообщалось, что речь идет о 44 объектах недвижимости, замороженных в рамках соблюдения режима санкций.
По словам посла РФ в Подгорице Владислава Масленникова, Россия - крупнейший инвестор в Черногорскую экономику.
В результате нового удара по Антоновскому мосту Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, теперь практически отрезан от других оккупированных территорий,пишет британская разведка в своей ежедневной сводке.
"Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успех", - считают в Лондоне.
Россия обстреляла Чугуев Харьковской области, сообщает глава города Галина Минаева. Известно о разрушении жилых домов в нескольких микрорайонах города, информация о пострадавших уточняется.
Российские силы способны провести только две крупные наступательные операции в Украине, обе в Донецкой области, пишет американский Институт исследования войны (ISW) в своей ежедневной сводке.
Российское наступление, скорее всего, завершится до захвата дополнительных значительных населенных пунктов, считают аналитики.
Другая ключевая информация от ISW:
Российские силы атаковали населенные пункты к востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута. Продолжаются наземные бои к северу от Харькова.
Украина начала локальную контратаку к юго-западу от Изюма.
27 июля украинские силы нанесли третий за десять дней удар по Антоновскому мосту, в результате чего он, вероятно, пришел в негодность.
Республика Марий Эл отправила два добровольческих батальона на обучение и формирует третий батальон для отправки в Украину.
Российские оккупационные власти ввозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов.
Оккупационные власти Мариуполя продолжают отказывать местным жителям в гуманитарной помощи, чтобы заставить гражданское население сотрудничать с оккупационной администрацией.
Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, сообщил глава Киевской области Алексей Кулеба. По его информации, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.
Украинские власти также утверждают, что с 5 часов утра по местному времени с территории Беларуси было также выпущено более 20 ракет по Черниговской области. Оперативное командование Украины "Север" сообщает, что девять ракет упали в лесу недалеко от Гончаровской общины. Информации о жертвах пока нет.