Коллеги и поклонники вспоминают Оливию Ньютон-Джон

"Дорогая Оливия, ты делала наши жизни гораздо лучше. Твой вклад был невероятным", — написал в Instagram Джон Траволта после смерти своей партнерши по мюзиклу "Бриолин" Оливии Ньютон-Джон и подписался: "Твой Дэнни, твой Джон".

В понедельник певица и актриса умерла от рака в возрасте 73-х лет.

Саундтрэк фильма до сих пор считается одним из самых продаваемых альбомов в мире, а сам мюзикл, вышедший в 1978-м году, буквально стал культовым феноменом.

Пик карьеры Оливии Ньютон-Джон пришелся на 1970-ые и начало 1980-ых годов: она стала четырехкратным лауреатом премии "Грэмми", около сорока её песен попали в чарт Billboard, а тираж её записей превысил сто миллионов экземпляров.

В 1992-м у певицы и актрисы обнаружили рак груди. Оставшуюся часть жизни она посвятила активизму и поддержке иследований рака.

Оливия Ньютон-Джон умерла у себя дома, в Калифорнии.