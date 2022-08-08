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США

Умерла Оливия Ньютон-Джон

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 Euronews
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Оливия Ньютон-Джон
Оливия Ньютон-Джон   -   Авторское право  Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Австралийская и британская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет. Об этом говорится в заявлении супруга актрисы Джона Истерлинга, опубликованном в понедельник на ее официальной странице в "Фейсбуке".

В сообщении также отмечается, что более 30 лет Оливия разделяла свой жизненный путь с раком груди.

Оливия Ньютон-Джон прославилась как певица. 15 ее песен достигли лучшей десятки хит-парада Billboard, а 11 ее синглов и 14 альбомов были сертифицированы Ассоциацией звукозаписывающих компаний США как золотые.

Как актриса она известна в первую очередь ролью в фильме "Бриолин" (Grease, 1978), в котором снялась с Джоном Траволтой.