English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Спорт

Райан Гиггз прибыл в суд по делу о домашнем насилии

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Райан Гиггз
Райан Гиггз   -   Авторское право  LINDSEY PARNABY/AFP or licensors

Легендарный валлийский футболист и бывший тренер сборной Уэльса Райан Гиггз в понедельник прибыл в суд в Манчестере в преддверии разбирательства по делу о домашнем насилии.

Гиггза обвиняют в психологическом давлении с элементами принуждения и контроля по отношению к его (теперь уже бывшей) девушке Кейт Гревилл. Речь идет о периоде с августа 2017 года о ноябрь 2020-го.

Кроме того Гиггзу вменяется в вину нападение на Кейт Гревилл с нанесением ей телесных повреждений, а также нападение на ее младшую сестру Эмму. Инцидент произошел 1 ноября 2020 года . Гиггз вину отрицает. 

Райан Гиггз - один из самых узнаваемых лиц мирового футбола. За "Манчестер Юнайтед" Гиггз провел более девятисот шестидесяти официальных матчей. Он является самым титулованным игроком в истории британского футбола, выигравшим 13 чемпионских трофеев высшего дивизиона Англии.