Райан Гиггз прибыл в суд по делу о домашнем насилии

Легендарный валлийский футболист и бывший тренер сборной Уэльса Райан Гиггз в понедельник прибыл в суд в Манчестере в преддверии разбирательства по делу о домашнем насилии.

Гиггза обвиняют в психологическом давлении с элементами принуждения и контроля по отношению к его (теперь уже бывшей) девушке Кейт Гревилл. Речь идет о периоде с августа 2017 года о ноябрь 2020-го.

Кроме того Гиггзу вменяется в вину нападение на Кейт Гревилл с нанесением ей телесных повреждений, а также нападение на ее младшую сестру Эмму. Инцидент произошел 1 ноября 2020 года . Гиггз вину отрицает.

Райан Гиггз - один из самых узнаваемых лиц мирового футбола. За "Манчестер Юнайтед" Гиггз провел более девятисот шестидесяти официальных матчей. Он является самым титулованным игроком в истории британского футбола, выигравшим 13 чемпионских трофеев высшего дивизиона Англии.