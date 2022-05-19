Суд ЕС вынес вердтикт Ryanair по делу о социальных отчислениях сотрудникам компании

Ирландская авиакомпания Ryanair должна выплатить по меньшей мере четыре миллиона евро на покрытие социального страхования сотрудников, которые работают в аэропорту Орио-аль-Серио итальянского Бергамо. Такое решение принял Суд Европейского Союза.

Дело рассматривалось в течение многих лет. Речь идет о 219 случаях. Проверка показала, что для десятков работников Ryanair не перечисляла выплаты в итальянские социальные фонды, в том числе пенсионные. При этом в Ryanair утверждают, что соблюдают правила ЕС и выплаты осуществлялись в ирландские страховые компании. Вместе с тем суду не были предоставлены доказательства отчислений в ирландские фонды для всех истцов.

После проведения соответствующего расследования, суд Европейского Союза постановил, что служащие Ryanair, исполняющие свои обязанности в аэропорту Бергамо в течение 45 минут и находящиеся остальное время в рейсах, на борту самолетов Ryanair, подлежат итальянскому законодательству о социальном обеспечении.

Вердикт суда может дорого обойтись крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании.