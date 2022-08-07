Кухонный шкаф, который не открывали две тысячи лет: археологи сообщают о новой важной находке в Помпеях. В доме, раскопки в котором идут с 2018 года, обнаружены предметы быта и кухонная утварь, причём некоторые очень хорошо сохранились. Всё это оставалось в том же положении, в котором хозяева бросили дом, спасаясь от извержения Везувия в 79 году н.э.

Комната небольшая, но это лишь часть дома AP/AP

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка:

"Вот здесь у нас шкаф, деревянные дверцы, а вот остатки опор — мы должны предполагать, что они располагались примерно таким образом, чтобы шкаф можно было открыть. В шкафу было несколько полок, и мы видим, что во время извержения они обрушились. Внутри мы нашли стеклянную посуду, вроде этих бутылок, а также керамику, например вазы, осколки которых мы постепенно очищаем и извлекаем".

Стеклянная посуда и утварь неплохо сохранилась AP/AP

В других комнатах тоже нашли много чего интересного: украшенный столик, большой сундук, курительница для благовоний, несколько покрытых воском дощечек, с помощью которых можно было делать слепки мелких предметов, например украшений.