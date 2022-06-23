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Раскопки в Рахате
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В израильской пустыне обнаружили древнюю мечеть

Израильские археологи раскопали фундамент древней мечети в пустыне Негев на юге страны. Находка была сделана во время строительных работ по возведению нового квартала в городе Рахат. Мечеть представляла собой небольшое помещение квадратной формы с полукруглой молитвенной нишей – михрабом. Мечеть была рассчитана на несколько десятков верующих. 

Недалеко от мечети было также обнаружены фермерский дом византийского периода и "роскошное поместье" раннеисламского периода.

В Управления древностей Израиля отмечают, что найденные артефакты позволят учёным лучше понять, как в регионе происходил постепенный переход от христианства к исламу. 

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