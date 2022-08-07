Мину у побережья Болгарии взорвали

Эксперты ВМФ Болгарии взорвали в воскресенье мину, плававшую у берега в области Бургас на южном побережье Чёрного моря. Объект был обнаружен накануне 15-летним мальчиком, нырявшим у скал недалеко от Царева.

Подросток находился в воде, когда столкнулся с предметом, напоминающим фугас. К счастью, снаряд в этот момент не взорвался. Район был немедленно оцеплен и охранялся полицией, а затем и военными.

"Мы нырнули. потом обогнули скалы и решили направиться к камням, - рассказывает мальчик. - В это время мы увидели что-то похожее на мину и решили выйти. Мы сообщили об этом спасателям, и они вызвали полицию".

"Она была зеленая, круглая, с черенками вот такого диаметра", - показывает спасатель. А его товарищ добавляет:

"Мы думали, что это противопехотная мина, а оказалось, что это противотанковая".

Война в Украине продолжается, и минная опасность всё ещё присутствует в Чёрном море. Летом, когда на побережье находятся тысячи туристов, власти Болгарии активизируют патрулирование. Ранее мины были обнаружены также у побережья Румынии и Турции.