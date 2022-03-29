ООН обеспокоена дрейфующими минами в Черном море

В ООН чрезвычайную обеспокоенность вызывают сообщения о дрейфующих минах в Черном море; регион имеет важное значение для поставок продовольствия. Всего с минувшей субботы было обнаружено три взрывных устройства данного типа: два в территориальных водах Турции и одно у румынского побережья. В последнем случае в потенциально опасный район отправился минный заградитель "Вице-адмирал Константин Балеску" вместе с группой водолазов-саперов на борту.

За операцией по разминированию наблюдала корреспондент Euronews Диана Собару: "Мина была уничтожена в семидесяти километрах от берега. Миссия длилась в течение несколько часов и была успешно завершена".

Дрейфующую мину заметили моряки с рыболовецкого судна. Они быстро подняли тревогу, после чего командование Военно-морскими силами Румынии отдало приказ о начале поисковой операции. Установленные в воде боеприпасы не всегда легко обнаружить, предупреждает командир группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Кэтэлин Гергинеску, командир группы саперов: "Эта мина из украинских территориальных вод была выставлена в 2020 году. Мы говорим о малых минах, которые используются против надводных кораблей, с массой боевого заряда в 20 килограммов. Мина черного цвета, и если море неспокойное, ее можно не заметить".

Сейчас для всех кораблей в Черном море действует предупреждение об усилении визуального и радионаблюдения.

Даниэль Георма, командир корабля "Вице-адмирал Константин Балеску": "Некоторые мины оторвались от своих тросов, и в этом районе существует реальная опасность для судоходства".

В ВМС Румынии не исключают, что в ближайшие дни другие мины, переносимые течениями, достигнут территориальных вод страны. Поэтому минный заградитель "Вице-адмирал Константин Балеску" будет постоянно осуществлять патрулирование. Особую опасность мины представляют для торговых судов, у которых нет ни достаточного обзора для обнаружения морских мин, ни способности совершать быстрые маневры, чтобы их обойти.

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