Смерть 12-летнего Арчи Баттерсби

12 летний мальчик Арчи Баттерсби скончался в Лондонском королевском госпитале после того, как он был отключен от аппаратов жизнеобеспечения.

В апреле мать Арчи нашла его дома без сознания и с веревкой на шее. Предположительно, он стал жертвой челленджа с задержкой дыхания, которой он увидел в интернете.

Из-за нехватки кислорода его мозг получил непоправимое повреждение. В конце мая врачи заявили о смерти мозга Арчи.

Но его родители до конца боролись за то, чтобы врачи не отключали Арчи от аппаратов поддержания жизни и позволили перевезти его в хоспис.

Однако 13 июня суд постановил прекратить оказывать ребенку паллиативную помощь. Попытки родителей оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, в том числе в ЕСПЧ и ООН, не принесли результатов.

Мать Арчи, Холли Дэнс, объявив журналистам о его смерти, сказала, что он сражался за жизнь до самого конца и она очень гордится быть его матерью.