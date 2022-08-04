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Великобритания

Банк Англии резко повысил ставку

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 Вероника Доваль
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Банк Англии
Банк Англии   -   Авторское право  AP Photo

Банк Англии повысил ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 1,25% до 1,75%. Такое решение было принято на фоне значительно возросшего инфляционного давления в Великобритании и остальной Европе. При этом британский центробанк допускает вероятность повторения жестких действий на ближайших заседаниях комитета по денежно-кредитной политике.

Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии: "Рост цен на энергоносители усугубил падение реальных доходов и, таким образом, привел к еще одному значительному ухудшению перспектив экономической активности в Великобритании и в остальной Европе. Российский удар является сейчас крупнейшим инфляционным фактором в Великобритании. У войны есть экономические издержки, но я должен четко отметить, что это не отвлечет нас от установления денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%".

Согласно прогнозу регулятора, в четвертом квартале Великобритания вступит в рецессию, в условиях которой реальные доходы домохозяйств после уплаты налогов резко упадут, а потребительские расходы сократятся.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 15 сентября.