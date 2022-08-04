60 лет без Мэрилин Монро

"Истинная красота и женственность — вне времени".

Спустя десятилетия эта цитата Мэрилин Монро оказалось для нее пророческой.

Именная звезда на Аллее славы, восковые и бронзовые копии по всему миру, фильмы с ее участием, ставшие неумирающей классикой...

Самой известной блондинки "золотой эры" Голливуда не стало 60 лет назад, но память о ней жива и по сей день.

Я думаю, что она очень современная и в то же время классическая красавица, которую многие женщины, всех рас и национальностей считают Мэрилин Монро символом красоты Карен поклонница Мэрилин Монро

Ее часто называли секс-символом, перевернувшей привычные представления о женственности, но, как уверяют ее биографы - это была лишь картинка.

Конечно, студия продвигала ее образ глупой блондинки. Но Она была далеко не глупа. Она была невероятно остроумным и интеллектуально развитым человеком... щедрым, любящим, очень заботливым Грег Шрайнер президент фан-клуба Marilyn Remembered

Урожденная Норма Джин Мортенсон, узнавшая своего отца уже в зрелом возрасте, при живой матери выросла в приюте.

Монро со вторым мужем Джо Ди Маджо AP/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Ей приписывали многочисленные романы, официально замужем Монро была три раза, так и не став матерью. Но ее актерская карьера была более успешной, чем личная жизнь.

Монро снялась примерно в 30 фильмах, включая "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки", за роль в последнем актриса получила премию "Золотой глобус" .

Похороны Монро Anonymous/AP1962

Тело голливудской дивы было найдено в ее доме в Лос-Анджелесе в ночь с 4 на 5 августа 1962 года. Официальной причиной смерти было названо острое отравление барбитуратами.

Но до сих пор бытуют несколько версий ее кончины, среди которых убийство, к которому могли быть причастны братья Кеннеди.