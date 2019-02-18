Зеркала и туфельки Мэрилин Монро из сковородок в музее Порту

Невидимые маски, которые мы носим в обычной жизни, могут быть отражением множества наших личностей. И они способны объединять прошлое и будущее. В этом заключена главная идея инсталляции "Я буду твоим зеркалом", которая представляет собой огромную венецианскую маску, созданную из зеркал. Ее автор - Жоана Васконселуш. Выставка португальской художницы открылась в городе Порту.

"Существует множество Жоан, множество личностей. Здесь вы увидите некоторые из них, не все. Но на самом деле на этой выставке представлена значительная часть моих работ", - говорит художница.

Стиль Васконселуш можно описать тремя словами: провокация, юмор и критика. Недавно ее работы можно было увидеть в музее Гуггенхайма в Бильбао. Васконселуш – первая португалка, которая организовала там свою персональную выставку. Экспозиция стала третьей по популярности за всю историю музея.

"В работах Жоаны затрагиваются многие темы. Среди них личность человека, работа в общественном пространстве, технологии, творчество, в целом вещи, которые связаны с поэзией и политикой", - рассказывает куратор выставки Энрике Хукоса.

Васконселуш решила по максимуму использовать всё пространство музея. Не забыла она и про сад. Его сейчас украшают огромные туфельки Мэрилин Монро из сковородок и крышек от них и обручальное кольцо из автомобильных дисков и хрустальных чашек.

"Это одна из самых ожидаемых выставок года в Португалии. Метафоры, описывающие современное общество, отражены в работах, которые художница создавала на протяжении двух десятилетий Увидеть их можно будет в музеях по всему миру. Следующая остановка – Роттердам", - передает из Порту журналист Euronews Педро Сакадура.