Китай начал крупномасштабные учения вокруг Тайваня

Китай начал крупномасштабные учения вокруг ТайваняКомментарии
Китай начал крупномасштабные военные учения в воздушном пространстве и водах Тайваня на следующий день после визита на остров главы палаты представителей США.
Как заявили в командовании Народно-освободительной армии Китая, отрабатываются действия по "морской блокаде и воздушному перехвату". В Пекине подчеркнули, что с четверга и до полудня воскресенья в зонах учений запрещено воздушное и морское сообщение, несморя на то, что через них проходят оживлённые торговые пути.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил "агрессивные" военные маневры Китая, заявив, что "нет никаких оправданий" для использования визита на Тайвань американского конгрессмена "в качестве предлога".
В ответ в Пекине заявили, что не потерпят подрыва "политики одного Китая".
"Визит делегации Конгресса должен рассматриваться как решительное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань", заявила в свою очередь Нэнси Пелоси в письменном заявлении по итогам визита, поскольку "Тайвань ...построил процветающую демократию, одну из самых свободных и открытых в мире".
В Белом доме призвали сбавить тон:
Акция протеста против "провокации США" прошла в четверг перед посольством США в Гонконге.
Собравшиеся в Пномпене главы МИД стран АСЕАН выразили беспокойство, что ситуация вокруг Тайваня может привести к "открытому противостоянию".