Китай начал крупномасштабные учения вокруг Тайваня

Китай начал крупномасштабные военные учения в воздушном пространстве и водах Тайваня на следующий день после визита на остров главы палаты представителей США.

Как заявили в командовании Народно-освободительной армии Китая, отрабатываются действия по "морской блокаде и воздушному перехвату". В Пекине подчеркнули, что с четверга и до полудня воскресенья в зонах учений запрещено воздушное и морское сообщение, несморя на то, что через них проходят оживлённые торговые пути.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил "агрессивные" военные маневры Китая, заявив, что "нет никаких оправданий" для использования визита на Тайвань американского конгрессмена "в качестве предлога".

В ответ в Пекине заявили, что не потерпят подрыва "политики одного Китая".

Проведение китайскими военными учений вблизи китайского Тайваня является необходимой и справедливой мерой для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности в ответ на провокационные шаги некоторых американских политиков и сил, поддерживающих независимость Тайваня Хуа Чуньин официальный представитель МИД КНР

"Визит делегации Конгресса должен рассматриваться как решительное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань", заявила в свою очередь Нэнси Пелоси в письменном заявлении по итогам визита, поскольку "Тайвань ...построил процветающую демократию, одну из самых свободных и открытых в мире".

В Белом доме призвали сбавить тон:

Нет причин для того, чтобы Пекин превращал эту

поездку, которая соответствует нашей политике, в какой-либо кризис...Для этого нет никаких причин. Мы чётко заявили, что нет никаких изменений в нашей политике "одного Китая", которая руководствуется Законом об отношениях с Тайванем 1979 года. Это не изменилось Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

Акция протеста против "провокации США" прошла в четверг перед посольством США в Гонконге.

Собравшиеся в Пномпене главы МИД стран АСЕАН выразили беспокойство, что ситуация вокруг Тайваня может привести к "открытому противостоянию".