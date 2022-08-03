В Германии скупают обогреватели

Обеспокоенные возможным энергетическим кризисом в зимние месяцы, жители Германии начали раскупать электрообогреватели.

По данным компании GFK, занимающейся исследованием рынка, за первые шесть месяцев этого года в Германии было продано 600 000 электрических обогревателей. Продажи выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Всем сейчас нужны электрообогреватели, но их раскупили. Возможно, привезут еще в сентябре, октябре или ноябре. Ни одна компания сейчас не может сказать, будут они доставлены или нет. Потому что все раскуплено", - говорит продавец магазина Eisen Döring Даниэль Стренгер.

Зашедшая в магазин покупательница Петра делится своими опасениями: "Переживаю, что могут быть сложности. Если у меня нет обогревателя, но возникнут проблемы со здоровьем? Мне как минимум нужна теплая ванная комната!".

"Возможно, в будущем мы и мыться горячей водой не сможем", - говорит Петра.

Эксперт по нефти и газу Томас О'Доннелл прогнозирует, что европейские "потребители почувствуют воздействие" сложившейся в мире ситуации.

"Нам уже сообщили, что в Германии термостаты должны быть отрегулированы с 22 градусов Цельсия до 17, может даже ниже", - делится О'Доннелл.

Эксперты прогнозируют, что объемы поставок газа в Европу в этом году будут меньше, а цены вырастут.

В руководстве Евросоюза заявляют, что принимают меры и укрепляют энергетическую безопасность ЕС.