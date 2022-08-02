Самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во вторник вечером, став самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим самоуправляемый остров, на который претендует Китай, за 25 лет.

Визит Пелоси спровоцировал усиление напряженности в отношениях между Китаем и США. Китай заявляет, что Тайвань является частью его территории, которая может быть аннексирована силой в случае необходимости, и рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников как признание суверенитета острова.

Китай предупредил о «решительных и решительных мерах», если Пелоси продолжит поездку. Администрация Байдена прямо не призывала ее отменить визит, но стремилась заверить Пекин, что это не будет означать каких-либо изменений в политике США в отношении Тайваня.

Армия КНР в ближайшее время начнет серию операций близ Тайваня. Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя вооруженных сил страны ("Интерфакс").

Планируется, что эти мероприятия стартуют во вторник поздно вечером по местному времени. CGTN не уточняет, какие именно действия намерены предпринять китайские военные и лишь сообщает о предстоящей "серии операций близ острова Тайвань".

Сообщения о планах военного командования КНР прозвучали на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка вызвала жесткую критику со стороны Пекина.