Консерваторы голосуют, Джонсон празднует

В Великобритании начинается заключительный этап выборов нового главы Консервативной партии. 160 тысяч партийцев по всей стране в понедельник получают по почте бюллетени, которые нужно заполнить до 2 сентября.

На пост лидера претендуют экс-министр финансов Риши Сунак и действующая министр иностранных дел Лиз Трасс. Они продолжают вести прямые и заочные дебаты, стараясь привлечь избирателей на свою сторону. В предыдущем туре Сунак немного опередил Трасс. Но по данным последних опросов, глава МИДа теперь вырывается вперёд.

Имя победителя обещают назвать 5-го сентября. Поскольку консерваторы остаются правящей партией, новый лидер автоматически станет премьер-министром.

Уходящий премьер Борис Джонсон тем временем сосредоточился на личной жизни: в субботу он устроил свадебную вечеринку — спустя год после скромного венчания с Кэрри Саймондс. Изначально отпраздновать хотели в загородной резиденции британских премьеров, Чекерс-хаусе. Но на фоне политических перемен планы изменились, и супруги пригласили гостей в поместье лорда Бамфорда, одного из главных спонсоров Консервативной партии.