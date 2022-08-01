English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Великобритания

Консерваторы голосуют, Джонсон празднует

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Лиз Трасс, по данным последних опросов, вырываетс вперёд
Лиз Трасс, по данным последних опросов, вырываетс вперёд   -   Авторское право  AP Photo

В Великобритании начинается заключительный этап выборов нового главы Консервативной партии. 160 тысяч партийцев по всей стране в понедельник получают по почте бюллетени, которые нужно заполнить до 2 сентября.

На пост лидера претендуют экс-министр финансов Риши Сунак и действующая министр иностранных дел Лиз Трасс. Они продолжают вести прямые и заочные дебаты, стараясь привлечь избирателей на свою сторону. В предыдущем туре Сунак немного опередил Трасс. Но по данным последних опросов, глава МИДа теперь вырывается вперёд.

Имя победителя обещают назвать 5-го сентября. Поскольку консерваторы остаются правящей партией, новый лидер автоматически станет премьер-министром.

Уходящий премьер Борис Джонсон тем временем сосредоточился на личной жизни: в субботу он устроил свадебную вечеринку — спустя год после скромного венчания с Кэрри Саймондс. Изначально отпраздновать хотели в загородной резиденции британских премьеров, Чекерс-хаусе. Но на фоне политических перемен планы изменились, и супруги пригласили гостей в поместье лорда Бамфорда, одного из главных спонсоров Консервативной партии.