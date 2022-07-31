Принц Чарльз получил миллион от бен Ладенов

Наследник британского престола принц Чарльз получал деньги от семьи бен Ладенов: об этом сообщает газета "Таймс". В 2013-м году благотворительный фонд принца Уэльского получил 1 миллион фунтов от владельца крупной строительной компании Бакра бен Ладена, брата Усамы. Пожертвование было одобрено всеми пятью попечителями фонда, из них лишь один высказал определённую обеспокоенность.

По данным "Таймс", личные советники принца призывали его отказаться от денег, заявляя о возможном ударе по репутации. Но Чарльз ответил, что возвращать уже полученный перевод было бы "неловко".