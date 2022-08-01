Скончалась Нишель Николс — Ухура из "Стар трека"

В США на 90-м году жизни скончалась киноактриса Нишель Николс, известная как исполнительница роли офицера связи Нийоты Ухуры в культовой франшизе "Звёздный путь", начиная с самого первого сериала 1966 года. Появление чернокожей женщины в роли офицера корабля стало в 60-х годах значительной сенсацией. Последний фильм из вселенной "Стар Трек" с её участием вышел в 2007 году.

Родственники Николс сообщили, что смерть наступила "по естественным причинам", а на церемонии прощания будут присутствовать только близкие.