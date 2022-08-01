Напряженность в Косове: конфликт отложен на месяц?

Напряженность в северной части Косова пошла на спад после того, как власти самопровозглашенной республики отложили введение запрета на сербские автомобильные номера и удостоверения личности. 31 июля в знак протеста против этого запрета проживающие на севере Косова сербы начали возводить баррикады.

Косовский премьер-министр Альбин Курти обвинил в росте напряженности президента Сербии Александра Вучича. Однако в ночь с воскресенья на понедельник официальная Приштина заявила, что запрет на номера и документы откладывается на месяц. Этому решению предшествовали переговоры президента Вучича с руководством военной миссии НАТО в Косове, которое заявило о готовности вмешаться в ситуацию, если «стабильность окажется под угрозой». Затем с предложением отложить введение запрета к косовским властям обратился посол США в Приштине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал решение Приштины, добавив, что он ожидает, что сербские баррикады будут разобраны немедленно.

Запрет отложен на один месяц и, как сообщает репортёр Euronews Belgrade Душан Хаджи-Николич, «все ожидают теперь, что Приштина и Белград смогут прийти к некоему соглашению в ближайшие дни и недели, до первого сентября, чтобы предотвратить новые инциденты подобные воскресному, когда ситуация была очень напряженной и опасной. Поэтому нам предстоит узнать в течение следующих недель, что случится и как будет происходить введение новых мер первого сентября».