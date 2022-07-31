Военную базу США в Польше назвали в честь Костюшко

Создаваемая в Польше база V армейского корпуса США получила имя Тадеуша Костюшко. На посвященной этому событию церемонии выступили министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и командующий американскими войсками в Европе и Африке Даррил Уильямс, которые подчеркнули символический смысл названия базы, так как поляк Костюшко был видным участником американской войны за независимость.

«Мы стали свидетелями очень важного события, — сказал польский министр. — Я бы даже сказал символического. Оно показывает очень сильные, очень тесные отношения между Польшей и Соединенными Штатами. Эти отношения очень глубоко укоренены в истории наших двух государств».

«Углубление отношений между нашими нациями никогда не были важнее, чем сегодня, когда мы наблюдаем неспровоцированную агрессию России в Украине», — заявил командующий корпусом Джон Колашески.

До своего расформирования в 2013 г. Пятый корпус сухопутной армии США дислоцировался в Германии. Решение о его воссоздании было принято в феврале 2020 г. 29 июня этого президент США Джо Байден объявил, что постоянная военная база корпуса будет создана на территории Польши. База этого соединения, получившая имя Костюшко, расположена в окрестностях Познани, а его штаб — в Кракове.